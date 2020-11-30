Все вузы Петербурга перевели на «дистанционку», школы пока не спешат следовать их примеру

В Петербурге один лицей переведен на дистанционное обучение. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В Петербурге один лицей переведен на дистанционное обучение. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Все высшие учебные заведения Петербурга и Москвы окончательно переведены на дистанционное обучение. Предпосылок для перехода школ на «удаленку» становится все больше, и комитету по образованию то и дело приходится успокаивать родителей школьников.

О переводе всех высших учебных заведений на дистанционное обучение Минобрнауки РФ сообщило в понедельник, 30 ноября, в своем Telegram-канале.

«Все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение», — говорится в сообщении.

Планируется, что удаленно студенты будут обучаться до 6 февраля.

Школы примеру вузов следовать пока не спешат. Родители, которые не вдохновились подобным опытом весной этого года, продолжают беспокоиться о том, что «дистанционка» постигнет и школы. Как уже писала gazeta.spb.ru, городскому комитету по образованию то и дело приходится успокаивать их. Последнее такое заявление ведомство публиковало 25 ноября, напоминая о том, что школы продолжают работать в очном режиме.

После этого тотальное дистанционное обучение уже было введено в физико-математическом лицее №239. Тогда руководитель учебного заведения отмечал, что в каждом классе есть ученики, заболевшие коронавирусом, заразились также еще десять «контактных» учителей, в том числе и по основным предметам.

Остальные школы в Петербурге продолжают работать по принципу «смешанного обучения». Между тем, по состоянию на 26 ноября, на удаленку было переведено около 120 классов в 60 школах.

В комитете по образованию уже отмечали, что решение о режиме работы образовательных учреждений будет приниматься на основе позиции регионального управления Роспотребнадзора. Целесообразными такие изменения в ведомстве пока не считают.

При этом ранее вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что петербургские учителя просят о дистанционном обучении, поскольку многие болеют.