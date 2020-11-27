Петербургский лицей первым перешел на тотальную дистанционку: что ждет другие школы

У петербургских родителей с каждым днем появляется все больше поводов для беспокойства из-за перевода всех школ на дистанционное обучение. Эпидемиологическая ситуация в городе остается сложной – болеют и учителя, и ученики. Первым на удаленку перешел физико-математический лицей №239.

Об этом корреспонденту Gazeta.SPb рассказал директор учебного заведения Максим Пратусевич. Лицей перейдет на полное дистанционное обучение с понедельника. По словам директора, пока дистанционку было принято ввести на две недели. Уточняется, что в каждом классе есть ученики, заболевшие коронавирусом, заразились также еще десять «контактных» учителей, в том числе и по основным предметам.

Директор лицея уточнил: решение о дистанционки принял он сам и исключительно только для этого учебного заведения.

Отметим, что, по состоянию на 25 ноября, на карантине в связи с вспышкой коронавируса или других инфекционных заболеваний находились 96 классов в 53 школах. Накануне, 26 ноября, сообщалось, что на удаленку перевели уже 118 классов в 60 школах.

Пока число заболевших только растет. При этом ранее вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что петербургские учителя просят о дистанционном обучении, поскольку многие болеют.

Сейчас городе введена смешанная форма обучения, при которой родители ученика могут решить: оставить ребенка в школе для очных занятий или перевести на дистанционное обучение. При этом последнее предполагает самостоятельные занятия с помощью онлайн-курсов и поддержки тьютеров. Такая форма по-прежнему вызывает у родителей немало вопрос, например, как быть с аттестацией и что делать с разницей в программе дистанционного и очного обучения.

В Петербурге также обсуждают возможность введения цикличного обучения при ухудшении эпидемиологической ситуации. Оно будет заключаться в том, что две недели школьники будут заниматься дистанционно, а неделю проводить в школе.

Родители, впрочем, по-прежнему опасаются тотальной дистанционки. Комитет по образованию регулярно их успокаивает, публикуя заявления о том, что все школы города переводить на дистанционное обучение пока не планируют.