Тотальной дистанционки нет: комитету по образованию приходится успокаивать петербургских родителей

Петербургских родителей, судя по всему, продолжает беспокоить возможность перевода детей на дистанционное обучение. Комитет по образованию регулярно публикует заявления о сохранении очного обучения.

Беспокойство родителей школьников Северной столицы понятно: новости о дистанционном обучении в городе появляются регулярно. Сначала недопонимание вышло с введением дистанционного обучения индивидуально, по желанию, затем – с сообщениями о «цикличной форме». Регулярно также мелькают публикации о возможном дистанционном обучении для сотен школ в городе.

«Сохраняется смешанный формат организации обучения в школах, в рамках которого дети могут обучаться как очно в своих школах, там и дома — по заявлению родителей», — говорится в одном из последних сообщений комитета по образованию.

При этом в ведомстве уточнили, что решение о режиме работы принимается вместе с региональным управлением Роспотребнадзора.

«В настоящий момент Роспотребнадзор считает перевод всех учащихся образовательных учреждений на дистанционное обучение нецелесообразным», — заключили в комитете.

Накануне стало известно, что по состоянию на 25 ноября в Санкт-Петербурге на карантине в связи с вспышкой коронавируса или других инфекционных заболеваний находятся 96 классов в 53 школах. При этом около 13 тысяч школьников уже перевели на дистанционное обучение.

Отметим, что в начале ноября на странице вице-губернатора Ирины Потехиной в социальной сети «ВКонтакте», провели опрос, согласно результатам которого большинство родителей выступили против дистанционного обучения. Из 100 тысяч человек такой формат поддержали только 25%.

Весной этого года, когда все школы были переведены на дистанционку, от петербургских родителей посыпалась масса жалоб на организацию процесса.

Как отметила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, в настоящее время вопросы продолжают поступать и по индивидуальному дистанционному обучению. Родители не понимают, как будет проходить аттестация или как совместить дистанционную и очную программы. По словам Потехиной, жалоб становится все меньше.

Как писала gazeta.spb.ru, пока петербургские власти обсуждают возможность введения цикличного обучения при ухудшении эпидемиологической ситуации в городе. Система будет заключаться в том, что две недели школьники будут заниматься дистанционно и изучать теорию, а следующую неделю проводить в школах, делая упор на практические занятия.