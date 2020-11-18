«Лучше, чем «дистанционка». Что говорят петербургские педагоги о цикличной форме обучения школьников

Если эпидемиологическая ситуация в городе ухудшится, петербургских школьников могут перевести на цикличное обучение. О положительных сторонах еще одного нового формата занятий и рисках, связанных с ним Gazeta.SPb.ru, рассказали преподаватели и руководители учебных заведений.

Цикличная форма обучения, которую анонсировала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, заключается в том, что две недели ребята занимаются дистанционно и изучают теорию, затем на неделю возвращаются в школы, а фокус смещается на практические задания, например, написание контрольных или выполнение лабораторных работ. И так по кругу. От смешанного этот формат отличается тем, что дети уходят на «дистанционку» и возвращаются к очным урокам всем классом, а не индивидуально, по желанию родителей, и на протяжении всего процесса школьников ведут их учителя.

Цикличное обучение, по мнению директора Президентского физико-математического лицея №239 Максима Пратусевича, должно стать удачнее сплошного дистанционного. Однако переходить на него без необходимости не стоит, считает он.

«Этого не нужно делать во что бы то ни стало. Такой способ позволит нивелировать какие-то вещи, связанные с текущей эпидемиологической ситуацией, а также поберечь и детей, и учителей. Но подходить к этому нужно разумно», — рассказал корреспонденту Gazeta.SPb.ru Максим Пратусевич.

Цикличная форма обучения может пригодиться, если в школах отсутствует большое количество учителей: заболевших коронавирусом в легкой форме или «контактных». Так у педагогов появится возможность «не выпадать» из процесса и вести уроки хотя бы дистанционно, а затем, через две недели, когда закончится срок того же карантина или наступит выздоровление, вернуться в школы.

Сохранить здоровье педагогам и детям и вместе с этим не потерять качество образования — еще одна важная задача, которая, по мнению победителя конкурса «Учитель года России» в 2017 году Ильи Демакова, в период пандемии стоит перед школами и всей системой.

«Вот эта цикличная форма представляет собой некий компромисс, когда сочетаются дистанционное обучение (отсюда возникли две недели, а это, как известно, срок карантина или самоизоляции по Covid-19) и очное, которое, конечно и эффективнее, и правильнее, чем любой «дистант», — пояснил он корреспонденту Gazeta.SPB.ru.

Однако с новым форматом могут быть связаны и некоторые риски, считает Илья Демаков: «Любой выход на дистанционный формат, пусть даже двухнедельный, грозит снижением качества обученности. Также мы понимаем, что перевод детей на «дистант» создает напряженность среди родителей, потому что они по итогам весеннего периода, конечно, хором были за то, чтобы отправить всех обратно в классы. Поэтому даже такое короткое возвращение домой — это тревожный сигнал».

У директора школы №469 Выборгского района Юлии Купоровой возможность введения цикличной формы обучения вызывает двоякое чувство: «С одной стороны, стоит пожалеть педагогов и детей, с другой, мы потом снова столкнемся с теми проблемами в плане усвоения материала, которые решаем сейчас. Конечно, не хотелось бы прерывать очное обучение, но все будет зависеть от эпидобстановки. Сейчас болеют очень много учителей и их некем заменить».