Более 7,5 тысяч петербуржцев подали заявления о переводе детей на смешанный формат обучения

В Северной столице решается вопрос о формате обучения школьников. Уже более 7,5 тыс. родителей подписали заявления о переводе на смешанный режим работы. Информация об этом появилась на официальной странице вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной во «ВКонтакте».

Отмечается, что больше всего заявлений поступило от родителей школьников 5-8 классов. При этом вице-губернатор Петербурга отметила, что 7,5 тыс. заявлений на данный момент мало для перехода на данный формат.

«Пока это немного. Большинство из тех, кто предпочёл бы такую возможность, хотят дождаться начала работы — и принять решение позже. Формат новый, вполне понятно, что вопросов и сомнений остаётся много», – говорится в сообщении Ирины Потехиной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в университете имени Герцена разработали портал для помощи детям на дистанционке.