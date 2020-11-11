В университете имени Герцена разработали портал для помощи детям на дистанционке

В Северной столице создают образовательный портал помощи детям, которые вынуждены учится дома из-за пандемии коронавируса. Помогать на дистанционном обучении школьникам будут студенты старших курсов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», о новом сервисе для детей рассказала Александра Гогоберидзе, проректор по учебной работе РГПУ имени Герцена.

Отмечается, что в университете разработали портал, который называется «Продленка на удаленке». Планируется, что студенты вуза будут помигать школьникам с выполнением домашних заданий, а также для детей будут организованы тьюторы, которые смогут объяснять материалы уроков.

Кроме этого, занятия с детьми будут строиться после обеда, когда основные онлайн-уроки уже закончились. Для школьников предусмотрено время для отдыха – физкульт-минутки, а также программы по выполнению домашних заданий, которые основаны на объяснении материалов утренних занятий.

При этом, Александра Гогоберидзе отмечает, что тьюторов и студентов не стоит путать с репетиторами. Их задача помогать, а не выступать в роли индивидуального учителя.

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