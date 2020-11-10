«Дистанционка» все ближе: коронавирус косит петербургских учителей, болеют уже почти 600 педагогов

В Петербурге новой коронавирусной инфекцией заболели почти 600 учителей. Педагоги просят организовать их работу из дома. Будут ли в восторге родители от дистанционного обучения, — вопрос.

О заболевших педагогах рассказала вице-губернатор Ирина Потехина. По ее словам, число заболевших учителей в Петербурге составляет более 500 человек, цифра приближается к 600, уточнила она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

При этом Потехина отметила: городские власти получают обращения от учителей о том, что они хотят работать из дома из-за пандемии. К слову, пресс-служба вице-губернатора Петербурга Евгения Елина ранее сообщала, что в Смольном начали обсуждать перевод на дистанционное обучение школьников с 5-го по 11-й класс.

Готовы ли к дистанционному обучению родители, — вопрос. В этом году вторая четверть в Петербургских школах ознаменовалась смешанным обучением – родители сами могут решить, оставлять ли ребенка в школе или переводить на дистанционное обучение.

При этом в Смольном предупредили: ученики получают доступ к онлайн-урокам, консультациям и тьюторской поддержке, но контролировать ребенка придется родителям. Кроме того, рассчитывать на то, что дистанционные занятия будут вести школьные педагоги, не стоит. Для консультаций учеников привлекут учителей, которых подобрала Академия постдипломного педагогического образования. Помогать им будут студенты-старшекурсники университета имени Герцена.

Каким образом на смешанном обучении будут проверять знания, неясно. Давая разъяснения, Ирина Потехина заявила, что формат аттестаций каждая школа должна устанавливать самостоятельно.

Дистанционное обучение, которое ввели в петербургских школах весной этого года, стало настоящим испытанием для всех, начиная от самих школьников, заканчивая комитетом по образованию. У последнего не оказалось четкой стратегии, и сначала многим школам пришлось самостоятельно искать платформы для взаимодействия с учениками. Родители были недовольны тем, что немалая часть обучения легла на их плечи. Ненормированным рабочий день при этом стал и у педагогов.