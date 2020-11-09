Прием заявлений о смешанном обучении в школах привел в замешательство петербургских родителей

В ноябре петербургские школы начали принимать заявления на смешанное обучение. Такое нововведение привело родителей, которые еще не оправились от «дистанционки» в еще большее замешательство. Gazeta.SPb рассказывает о том, как будут учиться школьники во второй четверти.

В понедельник, 9 ноября, началась новая четверть – школьники вернулись после двухнедельных каникул.

Принципиальным изменением в новой четверти стала возможность смешанного обучения. Родители сами должны принять решение, отправлять ли ребенка в школу или перевести его на «дистанционку».

Тем, кто все-таки решит не отправлять ребенка в школу, следует понимать, что вести дистанционное общение с ребенком будет не школьный педагог. Для работы в онлайне были привлечены педагоги академии постдипломного образования. Им будут помогать студенты-старшекурсники из университета им. Герцена.

Формат промежуточных аттестаций будет устанавливать сама школа.

Для учеников младшей школы организуют дистанционные развивающие занятия.

Кроме того, в Смольном предупредили: смешанная форма предполагает и семейное образование. Ученики получат доступ к онлайн-урокам, консультациям и тьюторской поддержке, но контролировать ребенка придется родителям.

Как отметила вице-губернатор Ирина Потехина, опыта организации такого образовательного процесса ни у кого до сих пор не было. Заранее она добавила: формат обучения неидеален, но в условиях пандемии нужно искать компромиссы.

Как писала gazeta.spb.ru, далеким от идеала оказалась и организация дистанционного обучения в Петербурге. Весной многие школы оказались не готовы обучать детей подобным образом – заведениям пришлось самим искать площадки для взаимодействия с учениками. Многие столкнулись с отсутствием необходимой техники.

Непростым испытанием «дистанционка» оказалась и для учителей, у которых рабочий день мог растянуться и на 24 часа.