COVID-19 треплет нервы родителям школьников: вопросы о «дистанционке» задают Беглову

Родители петербургских школьников продолжают опасаться, что из-за коронавируса их детей вновь отправят на дистанционное обучение. Фейковые распоряжения якобы комитета по образованию спокойствия не добавляют. С вопросами горожане уже обратились к губернатору Северной столицы Александру Беглову.

В этом учебном году из-за пандемии коронавируса школьники и так задержались на осенних каникулах – вместо одной недели отдыхают две. Вопрос, как же будет устроен образовательный процесс после их окончания, все больше волнует родителей.

Вопросы губернатору они задают на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«С каждым днем заболеваемость в городе растет. Давно уже побиты все рекорды», — отмечается в одном из сообщений о дистанционном обучении.

Отметим, что в Смольном уже заявляли, что возвращение к дистанционному обучению, как это было весной этого года, в планы властей города не входят.

Впрочем, такие заявления петербургских родителей, многим из которых непросто далось удаленное обучение детей, не успокаивают. Особенно – на фоне фейковых новостей.

Так, в конце октября в социальных сетях начало распространяться сообщение о том, что со 2 ноября все учебные заведения Петербурга, подведомственные комитету по образованию, переходят на дистанционное обучение. Изменения якобы вводили до 31 декабря. При этом к сообщению прикрепляли скриншот якобы сайта администрации Петербурга. Позже в комитете по образованию объяснили: новость фейк. Скриншот, действительно, был сделан с сайта городской администрации, но только даты в нем были исправлены (сообщение было актуально в марте этого года).

Тогда же в Смольном еще раз заверили: после осенних каникул школьники вернуться к обычным занятиям.

Беспокойство петербургских родителей, судя по всему, связано с непростым опытом дистанционного обучения, с которым им пришлось столкнуться весной. Тогда оказалось, что многие городские школы просто не готовы обучать детей таким образом, а у комитета по образованию нет четкой стратегии. Учебным заведениям самим пришлось искать площадки для взаимодействия с учениками, не у всех оказалась необходимая техника.

Для учителей «дистанционка» обычный рабочий день превратила в 24-х часовой. Включаться пришлось и родителям: дополнительно объяснять материал, искать технику, больше беспокоиться о здоровье детей, которые проводили за компьютером и свободное, и учебное время.