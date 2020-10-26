Новость о переходе школ Петербурга на «дистанционку» оказалась фейком

Новость о переходе школ Петербурга на «дистанционку» оказалась фейком
Школьники вернутся к занятиям после 9 ноября. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Смольном опровергли сообщения о том, что система образования Петербурга переходит на дистанционный режим работы.

В комитете по образованию заявили, что в социальных сетях распространяется недостоверная информация. В сообщении утверждается, что учреждения со 2 ноября переходят на дистанционный режим работы.

Для пущей достоверности к новости прикрепляется скриншот якобы сообщения с сайта администрации Петербурга. Для этого авторы материала использовали сообщение от 24 марта, когда система образования переходила на «дистанционку». При этом в новом варианте были изменены даты.

По данным ведомства, с 9 ноября, после осенних каникул, петербургские школьники вернутся к обычным занятиям.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге по состоянию на 16 октября на дистанционном обучении находились 118 классов.

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