В Петербурге на дистанционном обучении находятся 118 классов

Также пришлось закрыть пять групп в разных детских садах.

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день, 16 октября, на дистанционном обучении находятся 118 классов в 59 школах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию города. Также по домам отправили воспитанников пяти групп в пяти детских садах.

Отмечается, что накануне, 15 числа, в лицее №281 Адмиралтейского района сдавали тесты на коронавирус. У восьми учеников шестого класса были положительные результаты, в связи с чем школьники были переведены на обучение с использованием дистанционных технологий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России число школ, отправленных на карантин, увеличилось до 125. Карантинные меры в школах соблюдаются в 41 регионе. При этом 4 региона вышли из данного списка.