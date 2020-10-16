В Петербурге на дистанционном обучении находятся 118 классов

В Петербурге на дистанционном обучении находятся 118 классов
Парты в некоторых школах опустели. Фото: pixabay

Также пришлось закрыть пять групп в разных детских садах.

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день, 16 октября, на дистанционном обучении находятся 118 классов в 59 школах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию города. Также по домам отправили воспитанников пяти групп в пяти детских садах.

Отмечается, что накануне, 15 числа, в лицее №281 Адмиралтейского района сдавали тесты на коронавирус. У восьми учеников шестого класса были положительные результаты, в связи с чем школьники были переведены на обучение с использованием дистанционных технологий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России число школ, отправленных на карантин, увеличилось до 125. Карантинные меры в школах соблюдаются в 41 регионе. При этом 4 региона вышли из данного списка.

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