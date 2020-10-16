В России число школ, отправленных на карантин, увеличилось до 125

В связи с распространением коронавирусной инфекции в России увеличилось количество школ, которые отправлены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в министерстве просвещения.

На данный момент в стране на карантин из-за Covid-19 отправлено 125 школ – от 0,31% от общего числа. При этом процент закрытых классов в стране составил 0,91% по данным на 15 октября.

Отметим, что карантинные меры в школах соблюдаются в 41 регионе России. При этом 4 региона вышли из данного списка.

Также изменилось количество открытых школ. На данный момент приступили к работе 7 учебных учреждений.

Напомним, что в России коронавирусом заболели 1,3 млн человек, более миллиона выздоровели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что ученики школы в Сестрорецке отправились на дистанционное образование.