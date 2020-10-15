Ученики школы в Сестрорецке отправились на «дистанционку»

Ученики школы в Сестрорецке отправились на &#171;дистанционку&#187;
Школьники отправились на "дистанционку". Фото: pixabay

В Курортном районе Петербурга школу №545 частично перевели на дистанционное обучение.

Администрация школы в Сестрорецке решила перевести на онлафн-формат сразу все классы с 5-го по 10-й. Школьники будут учиться из дома по 22 октября.

Как сообщили в группе учреждения «Вконтакте», перешедшим на «дистанционку» ученикам необходимо заполнить заявление и отправить классному руководителю на личную почту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уже 113 школьных классов ушли на карантин. Кроме того, в настоящий момент на карантине сидят пять групп в пяти детских садах.

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