В Петербурге уже 113 школьных классов ушли на карантин

В Санкт-Петербурге на карантин по коронавирусу или заболеваниям ОРВИ ушли более сотни школьных классов.

Об этом стало известно в четверг, 15 октября. Согласно последним данным, на дистанционном обучении находятся 113 школьных классов в 55 образовательных учреждениях.

На двухнедельный карантин отправляют всех учеников, если в классе кто-то заболел коронавирусом или сезонной острой респираторной вирусной инфекцией. Днем ранее число классов на карантине составляло 86 в 40 школах.

Кроме того, в настоящий момент на карантине сидят пять групп в пяти детских садах. Вчера таких групп было четыре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург держит второе место в России по приросту случаев COVID-19. Только за последние сутки прирост в Северной столице составил 638 человек.