Петербург держит второе место в России по приросту случаев COVID-19

Петербург держит второе место в России по приросту случаев COVID-19
Выплаты предоставят медикам, работающим с коронавирусом. Фото: gov.spb.ru

Санкт-Петербург сохраняет второе место в рейтинге российских городов по числу новых случаев заболевания коронавирусной инфекции.

Это следует из данных, которые в четверг, 15 октября, опубликовал оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Так, только за последние сутки прирост в Северной столице составил 638 человек. Таким образом, всего с начала пандемии в Петербурге коронавирусом заболели 49926 человек.

Город продолжает держать второе место по суточному приросту. Впереди – Москва, где прирост составил 3942 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что иркутские врачи показали, как коронавирусная инфекция разрушает организм человека изнутри. Больше всего от вируса страдают легкие пациентов.

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