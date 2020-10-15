Патологоанатомы рассказали, что коронавирус делает с органами человека

Иркутские врачи показали, как коронавирусная инфекция разрушает организм человека изнутри. Больше всего от вируса страдают легкие пациентов.

Как сообщает ГТРК Иркутск, чаще всего из-за коронавируса происходит массивный отек легких. При этом другие органы – сердце, печень – в порядке.

«Сегодня было вскрытие – абсолютно соматически здоровый человек. Печень, сердце – все в порядке. Но каждое легкое весило по 1,5 килограмма. Он болел в течение трех недель», – заявила главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина.

Также коронавирус в некоторых случаях приводит к летальному исходу из-за внезапной закупорки легочной артерии. Образуются препятствия, которые затрудняют подачу крови в дыхательные органы человека. Кроме этого, есть единичные моменты, когда вирус поражает все ткани и органы организма. В таких случаях болезнь у пациента протекает очень мучительно и может привести к быстрой смерти.

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