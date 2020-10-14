Эксперт назвал самый надежный метод выявления коронавируса

Он заявил, что есть только один способ узнать наверняка, заражен ты или нет.

Эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, какой метод выявления коронавируса наиболее надежный. Обо всем он рассказал в эфире Первого канала. Лебедев заявил, что понять, заражен ты или нет, можно только сдав анализы на тест. Остальные методы могут давать ложноположительные результаты и верить им не стоит.

«Поэтому по-настоящему увидеть КОВИД можно только прямым методом, а прямой метод — это метод ПЦР»,

— заявил Лебедев.

Он добавил, что некоторые делают экспресс-тесты, которых подходят разве что для эпидемиологических исследований, но не всегда способны выявить иммуноглобулин М.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из-за коронавируса скончались 57 человек.