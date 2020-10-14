В Москве из-за коронавируса скончались 57 человек

Таким образом, общее количество зараженных достигло отметки 5796.

В Москве умерли 57 человек с положительными тестами на коронавирус. У всех была диагностирована пневмония, о чем сообщили в оперативном штабе региона сегодня, 14 октября. Накануне количество жертв составило 52. Отмечается, что общее число зараженных достигло отметки 5796.

В последнее время эпидемиологическая обстановка вновь начала ухудшаться. В связи с этим россиян просят тщательнее соблюдать меры предосторожности: носить маски и следить за социальной дистанцией.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге зарегистрировано более 49 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздороветь смогли 32 тысячи пациентов, летальных исходов – 3305.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России вакцину от коронавируса введут в гражданский оборот в начале 2021 года. Речь идет о препарате «ЭпиВакКорона», которая пока что не зарегистрирована.