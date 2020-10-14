В России вакцину от коронавируса введут в гражданский оборот в начале 2021 года

Речь идет о препарате «ЭпиВакКорона», которая пока что не зарегистрирована.

Россияне смогут сделать прививку от коронавируса уже в начале 2021 года, надеется помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Об этом пишет РИА Новости. Ожидается, что препарат поступит в гражданский оборот уже в ближайшее время – сразу после ее регистрации.

«Одновременно будут проводиться пострегистрационные клинические исследования»,

— добавил Кузнецов.

Напоминаем, что «ЭпиВакКорона» была изобретена сотрудниками государственного центра «Вектор». Они же изобрели «Спутник V», который уже смог доказать свою эффективность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что препараты от COVID-19 включили в перечень жизненно необходимых. Мурашко уточнил, в первую очередь речь идет о препарате «Фавипиравир» отечественного производства.