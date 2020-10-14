Препараты от COVID-19 включили в перечень жизненно необходимых

Медицинские препараты для лечения коронавирусной инфекции внесли в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Об этом стало известно в среду, 14 октября. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на главу российского Минздрава Михаила Мурашко, постановление о включении препаратов в ЖНВЛП подписано правительством РФ.

В обновленный список попали медикаменты, которые сейчас используются в терапии нового коронавируса. «Сейчас проходит процедура регистрации цен предельно зарегистрированных», — сказал глава Минздрава.

Мурашко уточнил, в первую очередь речь идет о препарате «Фавипиравир» отечественного производства. Его предельную цену установят после согласования с Федеральной антимонопольной службой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новую российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали по особой процедуре.