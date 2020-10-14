Новую российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали по особой процедуре

Новую российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали по особой процедуре
Зарегистрирована новая вакцина от коронавируса. Фото: pixabay.com

Вакцина от коронавируса Новосибирского центра «Вектор» зарегистрирована особым методом. Врачи после каждого ее применения обязаны уведомлять Росздравнадзор. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что новая вакцина от коронавирусной инфекции была разработана в Новосибирском центре «Вектор», о ее появлении стало известно 9 октября. Также сообщалось о проведении испытаний препарата, в которых примут участие 150 добровольцев старше 60 лет.

В среду, 14 октября, президент России Владимир Путин сообщил о регистрации данного препарата. Первыми привить вторую российскую вакцину смогут участники пострегистрационных клинических исследований – более 30 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России за прошедшие сутки выявлено более 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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