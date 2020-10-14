В Росси за сутки впервые выявили более 14 тысяч инфицированных коронавирусом

В Росси за сутки впервые выявили более 14 тысяч инфицированных коронавирусом
Пандемия коронавируса вынуждает горожан носить маски. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В России продолжает расти количество заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. За минувшие сутки в 84 регионах страны выявили 14 231 инфицированного Сovid-19 — таким образом, суточный прирост установил новый рекорд.

Об этом стало известно сегодня, 14 октября. Как сообщили в Оперштабе по борьбе с болезнью, у 25,2 % из них не было клинических проявлений недуга. При этом выздоровели 7 920 человек с КОВИД, а 239 — умерли.

Лидером по количеству заболевших по-прежнему является Москва (4 573 человека), далее идут Петербург (602) и Подмосковье (429).

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мурашко оценил прирост заболеваемости коронавирусом в России.

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