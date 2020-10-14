Мурашко оценил прирост заболеваемости коронавирусом в России

Прирост заболеваемости коронавирусом за неделю вырос на 26%. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, в Минздраве признали, что ситуация с новой болезнью в России все еще напряженная.

«Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 на 100 тысяч населения», — заявил Мурашко.

Как сообщил ТАСС, глава ведомства отметил, что в России в настоящий момент развернуто 176 тыс. инфекционных коек, максимальное количество было почти 185 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав одобрил проведение исследований вакцины от коронавируса на пожилых людях. Отмечается, что подобные исследования позволят изучить риски и удостовериться в безопасности препарата для лиц, находящихся в группе риска.