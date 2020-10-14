Мурашко оценил прирост заболеваемости коронавирусом в России

Мурашко оценил прирост заболеваемости коронавирусом в России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: minzdrav.gov.ru

Прирост заболеваемости коронавирусом за неделю вырос на 26%. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, в Минздраве признали, что ситуация с новой болезнью в России все еще напряженная.

«Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 на 100 тысяч населения», — заявил Мурашко.

Как сообщил ТАСС, глава ведомства отметил, что в России в настоящий момент развернуто 176 тыс. инфекционных коек, максимальное количество было почти 185 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав одобрил проведение исследований вакцины от коронавируса на пожилых людях. Отмечается, что подобные исследования позволят изучить риски и удостовериться в безопасности препарата для лиц, находящихся в группе риска.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
минздрав пандемия россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мурашко оценил прирост заболеваемости коронавирусом в России
Этой ночью полностью перекроют Северный участок ЗСД
Петербуржцы стали чаще соблюдать масочный режим в общественном транспорте
Петербург переходит на регулярное отопление с 15 октября
В Петербурге задержали серийных автоугонщиков, «работавших» на экспорт
В Петербурге за 2020 детские сады оштрафовали на 3,5 млн рублей за ...
Петербург занял второе место по числу новых случаев коронавируса в России: ...
Число молодоженов в Ленобласти увеличилось вдвое