Минздрав одобрил проведение исследований вакцины от коронавируса на пожилых людях

Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических испытаний вакцины «Спутник V» на россиянах старше 60 лет.

Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе Минздрава. Отмечается, что подобные исследования позволят изучить риски и удостовериться в безопасности препарата для лиц, находящихся в группе риска.

Напомним, пожилые люди находятся в группе риска по коронавирусу из-за большой вероятности развития осложнений в результате инфицирования. Большое влияние на тяжелой течение COVID-19 имеют уже имеющиеся хронические заболевания. В случае успешных исследований, вакцину смогут широко использовать для обеспечения безопасности здоровья в том числе и среди возрастного населения России.

Известно, что в исследовании отечественного препарата, разработанного НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, примут участие 110 добровольцев в возрасте от 60 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Центра Гамалеи объяснил особенность вакцинации пожилых людей.