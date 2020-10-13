Минздрав одобрил проведение исследований вакцины от коронавируса на пожилых людях

Минздрав одобрил проведение исследований вакцины от коронавируса на пожилых людях
Исследования продолжаются. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических испытаний вакцины «Спутник V» на россиянах старше 60 лет.

Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе Минздрава. Отмечается, что подобные исследования позволят изучить риски и удостовериться в безопасности препарата для лиц, находящихся в группе риска.

Напомним, пожилые люди находятся в группе риска по коронавирусу из-за большой вероятности развития осложнений в результате инфицирования. Большое влияние на тяжелой течение COVID-19 имеют уже имеющиеся хронические заболевания. В случае успешных исследований, вакцину смогут широко использовать для обеспечения безопасности здоровья в том числе и среди возрастного населения России.

Известно, что в исследовании отечественного препарата, разработанного НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, примут участие 110 добровольцев в возрасте от 60 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Центра Гамалеи объяснил особенность вакцинации пожилых людей.

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