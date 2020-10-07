Глава Центра Гамалеи объяснил особенность вакцинации пожилых людей

Пожилые люди должны находиться в безопасности, так как они находятся в зоне риска. Фото: Pixabay

Пожилые люди должны находиться в безопасности, так как они находятся в зоне риска. Фото: Pixabay

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как организм пожилого человека может отреагировать на инъекцию препарата против коронавирусной инфекции.

Речь идет об особенностях иммунитета у людей солидного возраста. К сожалению он не так хорошо реагирует на вакцинацию, как иммунитет у молодых людей. Поэтому антитела могут вырабатываться несколько хуже. Об этом сообщают РИА Новости.

При этом Гинцбург отметил, что особенностей в плане побочных эффектов у пожилых наблюдаться, скорее всего, не будет. Однако сразу же добавил, что все же важно дождаться окончания клинических исследований на этот счет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной. Министр Здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что прививку можно будет сделать исключительно по желанию.