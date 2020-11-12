Асланян покинула комитет по образованию, решать вопросы дистанционки придется новому врио

Ирина Асланян, которая временно исполняла обязанности главы председателя комитета по образованию Петербурга, покинула ведомство. Она заменила на этом посту Жанну Воробьеву, которая уволилась после провальной организации дистанционного обучения в школах. Таким образом, управление ведомством дважды перешло в новые руки за год. Между тем, комитет должен решать вопросы с формой занятий школьников во время пандемии.

Ирина Асланян занимала кресло врио руководителя комитета с июля этого года. Уже тогда было ясно, что Жанна Воробьева, возглавлявшая ведомство восемь лет, оставляет на ее голову непростое наследство.

Во-первых, с начала нового учебного года в школах учеников начальных классов перевели на бесплатное питание. Новому руководителю комитета нужно было найти достойных поставщиков и проконтролировать качество продуктов, учитывая то, что комитет уже попадал в скандал из-за просроченных консервов в продуктовых наборах.

На плечи Асланян выпала и задача по организации 1 сентября в условиях пандемии – предыдущий учебный год дети заканчивали на дистанционном обучении.

Было также очевидно, что комитету предстоит наладить нормальный диалог с родителями школьников. Непониманий в прошедшем учебном году было не мало – неразбериха с продуктовыми наборами, нервотрепка из-за ЕГЭ и, конечно, проблемы с организацией дистанционного обучения.

Последний вопрос актуален до сих пор. Теперь решать его придется новому временно исполняющему обязанности главы ведомства. Им, согласно информации на сайте комитета по образованию, стал Александр Ксенофонтов.

Как писала gazeta.spb.ru, предпосылок для перевода петербургских школ на дистанционную форму обучения становится все больше. Уже известно, что удаленно до 6 февраля будут обучаться студенты. В городе новой коронавирусной инфекцией болеют почти 600 школьных учителей, педагоги сами просят организовать их работу из дома.

Кроме того, власти настаивают на том, что люди в возрасте старше 65 лет должны самоизолироваться. Для педагогов сделали исключение, однако, насколько сами учителя будут в восторге от такого решения, — вопрос.

При этом далеко не все родители хотят переводить детей на дистанционное обучение. Во время опроса «против» высказались 75% родителей из 100 тысяч опрошенных. Кроме того, возможностью перевести ребенка на индивидуальную дистанционку воспользовались только 7,5 тыс. семей. Профильный вице-губернатор Ирина Потехина отмечала, что это число небольшое.

Подобные цифры не удивляют – весной в Петербурге сыпались жалобы от родителей на организацию дистанционного обучения. Учитывая вероятность того, что очный режим обучения в школах может не протянуть до Нового года, заниматься организацией дистанционки придется именно Ксенофонтову.