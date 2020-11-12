Петербургские вузы уходят на дистанционку, школы могут не дотянуть до Нового года

Вузы Петербурга должны быть переведены на дистанционное обучение с уже с 13 ноября. На фоне таких решений мысль о том, что городские школы продержатся на очном обучении до Нового года становится все призрачнее.

Минобрнауки выпустило приказ, по которому вузы Москвы и Петербурга с 13 ноября по 6 февраля должны быть переведены на дистанционное обучение. Руководителей вузов также просят помочь студентам материально, чтобы те смогли разъехаться по домам.

Между тем, предпосылок для перевода петербургских школьников на дистанционное обучение становится все больше.

Пока комитет по образованию Смольного отбивается от идеи вводить дистанционку. Несколько раз в месяц ведомству приходится делать заявления о том, что школы работают еще в прежнем режиме.

Сейчас в петербургских школах предлагают смешанное обучение — родители сами могут решить, оставлять ли ребенка в школе или переводить на дистанционное обучение. Многих родителей такой формат пугает, ведь в Смольном уже предупредили: ответственность за освоение программы школьником лежит на родителях. Некоторым не понятен и сам формат такого обучения: школьник получит доступ к курсам и тьюторской поддержке.

При этом единого стандарта, по которым будут проверять знания таких учеников, нет – их должна определять старая школа. Рассчитывать на помощь знакомых педагогов также в этом случае не приходится – учителей подобрала Академия постдипломного педагогического образования, которым будут помогать студенты-старшекурсники университета им. Герцена.

Ситуация с очным обучением осложняется тем, что в Петербурге новой коронавирусной инфекцией заболели почти 600 учителей. Сам педагоги, как признавалась вице-губернатор Ирина Потехина, просят организовать работу из дома.

Кроме того, людям старше 65 лет рекомендуется уйти на самоизоляцию. С 14 октября для работников этого возраста вводят обязательный дистанционный режим работы. Для педагогов делают исключение. Будут ли сами учителя довольны таким решением, — вопрос.

Между тем, весной этого года дистанционное обучение стало испытание для многих родителей. Их отношение осенью не изменилось. Смольный организовал голосование для родителей, чтобы понять, сколько из них поддерживают удаленку. «За» проголосовали только 25% из 100 тысяч.