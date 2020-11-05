Большинство родителей Петербурга против дистанционного обучения

Родители не хотят, чтобы их дети перестали ходить в школу. Фото: pixabay

Родители не хотят, чтобы их дети перестали ходить в школу. Фото: pixabay

Только 25% участников опроса проголосовали «за» удаленку.

В Санкт-Петербурге в ходе опроса выяснили, сколько родителей хотят, чтобы их дети получали знания из дома. Проголосовать можно на странице вице-губернатора Северной столицы Ирины Потехиной во «Вконтакте».

В исследование приняли участие почти 100 тысяч человек. Из них 25% заявили, что не против дистанционного образования, а остальные родители убеждены, что нет ничего лучше очных уроков.

Отметим, что за время пандемии коронавирус подтвердили более чем у 66 тысяч петербуржцев. При этом более 40,9 тысяч человек уже выздоровели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школы Ленобласти не планируют переводить на дистанционное обучение. Власти убеждены, что ситуация стабильная и необходимости в этом нет.