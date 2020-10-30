Школы Ленобласти не планируют переводить на дистанционное обучение

Школы Ленобласти не планируют переводить на дистанционное обучение
Школьники вернутся за парты. Фото: pixabay.com

Власти убеждены, что ситуация стабильная и необходимости в этом нет.

В Ленинградской области все школы и детские сады продолжат работать в обычном режиме. Об этом сообщили в администрации региона. Отмечается, что ситуация в учреждениях стабильная и пока нет оснований отправлять школьников и детсадовцев по домам.

«Никаких ограничений по количеству детей в группах или по приему в группы детей только работающих родителей вводить не планируется»,

— говорится в пресс-релизе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин исключил введения жестких ограничений по всей стране, так как нельзя допустить локдауна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге не планируют отправлять школьников на дистанционку. По словам Александра Беглова, на данный момент все учащиеся вернутся к очному образованию после осенних каникул. Кроме этого, на время каникул в городе продолжают свою работу все кружки и секции.

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