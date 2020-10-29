В Петербурге не планируют отправлять школьников на дистанционку

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о том, что вариант с переводом школьников на дистанционное образование пока не рассматривается. Об этом парламентарий сообщил 29 октября в эфире телеканала 78.ru.

По словам Александра Беглова, на данный момент все учащиеся вернутся к очному образованию после осенних каникул. Кроме этого, на время каникул в городе продолжают свою работу все кружки и секции. Отмечается, что на данный момент все 514 площадок дополнительного образования открыты и не отправлены на карантин.

Губернатор города также отметил, что на территории всех школьных лагерей и кружков соблюдаются антикоронавирусные меры. Сотрудники постоянно проходят тестирование на наличие инфекции, а также проверяются и дети на предмет контакта с зараженными.

«Пока вирус не отступил, все правила и рекомендации специалистов будут строго соблюдаться», – добавил Александр Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге могут ужесточить меры из-за распространения коронавируса.