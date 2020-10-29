«Ужесточать меры будем»: Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в городе

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о том, как в городе будет происходить борьба с коронавирусной инфекцией. Планируется ужесточение ограничительных мер для граждан и организаций. Об этом парламентарий поделился в эфире телеканала 78.ru.

«Будем ориентироваться на распоряжения Роспотребнадзора. Решения принимаются с учетом меняющейся обстановки. От эпидемии страдают все. Ограничения необходимы, но мы за то, чтобы они носили локальный характер. Люди должны зарабатывать», – заявил губернатор города.

По словам Александра Беглова, на данный момент в городе для контроля ситуации по коронавирусу создан ситуационный центр. Кроме этого, проверки проходят во всех 18 районах города. Рейды проводят по общественным местам, а также по транспорту города.

Также Александр Беглов напомнил о том, что каждая компания должна получить уникальный QR-код, который подтверждает соответствие стандарту безопасности. За невыполнение правил — административная ответственность: предупреждение или штраф. Это касается и юридических лиц, и граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Александр Беглов предложил Минздраву создать систему учета всех инфекционных заболеваний.