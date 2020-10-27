Беглов предложил Минздраву создать единую систему учета всех инфекционный заболеваний

Во вторник, 27 октября, в ходе панельной дискуссии «Национальные цели развития РФ на период 2030 года», губернатора Петербурга Александр Беглов поддержал идею Минздрава о создании отдельного национального проекта по борьбе с инфекционными заболеваниями и противодействию биологическим угрозам.

Кроме того, принимая во внимание тот факт, что нельзя исключить появления новых пандемий в будущем, Беглов считает, что в нацпроекте Минздрава необходимо предусмотреть единую систему учета и регистрации всех случаев инфекционных заболеваний.

Градоначальник также прокомментировал текущую ситуацию по коронавирусу в Петербурге, назвав её «тревожной, но контролируемой». Беглов добавил, что город готов «к любому развитию событий» и в достаточной мере обеспечен всем необходимым для борьбы с COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов рассказал о коррективах, предлагаемых Петербургом к федеральным нацпроектам.