Беглов: Петербург регулярно направляет предложения по корректировке национальных проектов

«Сегодня одинаково важно поддержать граждан, бизнес и создать условия для интенсификации экономического развития. Мы в равной степени работаем по всем направлениям нацпроектов», - подчеркнул Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

«Сегодня одинаково важно поддержать граждан, бизнес и создать условия для интенсификации экономического развития. Мы в равной степени работаем по всем направлениям нацпроектов», - подчеркнул Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Сегодня, 27 октября, в рамках XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» состоялась панельная дискуссия «Национальные цели развития РФ на период 2030 года. Новая роль нацпроектов как драйвера восстановления российской экономики».

В ходе своего выступления губернатора Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что город постоянно обсуждает с федеральным центрам реализацию нацпроектов. Предложения Северной столицы касаются развития транспортной и дорожной инфраструктуры, жилищного строительства, здравоохранения и демографии.

Петербург намерен расширить свое участие в плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В частности, включить объекты дорожной инфраструктуры в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» город на Неве предлагает оптимизацию показателей по объемам жилищного строительства и расселения аварийных домов. Также подготовлены корректировки к направлениям нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге, по словам Беглова, не стоит выбора между экономикой и здоровьем населения в период пандемии.