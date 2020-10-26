Беглов: власти не будут выбирать между экономикой и здоровьем

Петербургские власти не собираются выбирать между городской экономикой и здоровьем местных жителей. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в эфире «Радио России».
Градоначальник отметил, что экономика Северной столицы потихоньку приходит в норму после первой вспышки коронавируса в городе. Сейчас, по словам Беглова, важно справиться со второй волной и не довести ситуацию до необходимости введения повторного тотального карантина.
Глава Петербурга подчеркнул, что здоровье и жизнь горожан всегда будут стоять на первом месте.
Также он напомнил, что в городе с 26 октября усилили контроль за соблюдением ограничений и санитарных мер в организациях и предприятиях.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число коронавирусных проверок в Петербурге увеличили в три раза.