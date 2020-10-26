Беглов: власти не будут выбирать между экономикой и здоровьем

Беглов: власти не будут выбирать между экономикой и здоровьем
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Петербургские власти не собираются выбирать между городской экономикой и здоровьем местных жителей. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в эфире «Радио России».

Градоначальник отметил, что экономика Северной столицы потихоньку приходит в норму после первой вспышки коронавируса в городе. Сейчас, по словам Беглова, важно справиться со второй волной и не довести ситуацию до необходимости введения повторного тотального карантина.

Глава Петербурга подчеркнул, что здоровье и жизнь горожан всегда будут стоять на первом месте.

Также он напомнил, что в городе с 26 октября усилили контроль за соблюдением ограничений и санитарных мер в организациях и предприятиях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число коронавирусных проверок в Петербурге увеличили в три раза.

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