Число коронавирусных проверок в Петербурге увеличили в три раза

С понедельника, 26 октября, в Северной столице по распоряжению губернатора усилили контроль за соблюдением жителями и организациями коронавирусных ограничений и санитарных правил.

Как сообщили в Смольном, отныне в проверках и рейдах будет задействовано в два раза больше сотрудников Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности, что позволит проверять в три раза больше объектов.

На рейды выходят представители органов исполнительной власти, районных администраций и подведомственных учреждений. Транспорт проверяют сотрудники ГИБДД и главка МВД, а объекты потребительского рынка проверяют с привлечением сотрудников Роспотребнадзора.

Власти сообщают, что усиленные проверки уже дали первые результаты. Организации, которые ранее работали без QR-кодов, получили их, а также усилили меры безопасности в залах обслуживания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что павильон «Ленэкспо» №5 получил лицензию и начинает работать с пациентами.