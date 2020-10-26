Павильон «Ленэкспо» №5 получил лицензию и начинает работать с пациентами

Павильон &#171;Ленэкспо&#187; №5 получил лицензию и начинает работать с пациентами
Временный госпиталь в Ленэкспо. Фото: gov.spb.ru

Павильоны 5 и 5а «Ленэкспо», расположенные на Большом проспекте В.О. получили лицензию на медицинскую деятельность.

Об этом стало известно в понедельник, 26 октября. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщил, что уже сегодня в указанные павильоны поступят первые пациенты с коронавирусом, болезнь которых протекает в среднем и тяжелом состоянии.

В павильонах развернули 295 коек, в том числе 15 коек с аппаратами искусственной вентиляции легких. Там есть все необходимое оборудование для лечения коронавирусных больных: компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, к каждой койке подведен кислород.

Павильон разделен на три зоны, что поможет оптимизировать работу госпиталя. Помещение утеплили, а влажность и температура воздуха регулируются автоматически.

Остальные павильоны «Ленэкспо» также получили лицензию и будут открыты при необходимости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Комздраве опровергли информацию об отсутствии лицензии у госпиталя в «Ленэкспо».

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