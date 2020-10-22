В Комздраве опровергли информацию об отсутствии лицензии у госпиталя в «Ленэкспо»

В Комздраве опровергли информацию об отсутствии лицензии у госпиталя в &#171;Ленэкспо&#187;
Временный госпиталь в Ленэкспо. Фото: gov.spb.ru

Павильоны временного госпиталя «Ленэкспо» готовы к началу приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Лицензия на медицинскую деятельность выдана павильонам №7,8 и 8а. Лицензирование павильона №5 будет произведено после передачи оборудования.

Напомним, ранее поступала информация о том, что госпиталь в «Ленэкспо» не может начать свою деятельность из-за отсутствия лицензии. Комитет здравоохранения опроверг эту информацию и отметил, что лицензия не получена только у павильона №5.

Как сообщает комитет здравоохранения Петербурга, лицензированные павильоны в «Ленэкспо» начнут прием больных в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в городе.

Кроме этого, павильон №5, который не получил лицензию из-за не завершения процедуры передачи оборудования, для приема больных не открывался, медицинский коллектив Госпиталя ветеранов войн на работу не выходил. В самом павильоне будет расположено 295 коек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что волонтеры готовятся принимать больных с коронавирусом в госпитале «Ленэкспо».

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