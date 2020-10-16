Госпиталь в «Ленэкспо» ждет первых пациентов, волонтеры учатся надевать защитные костюмы: последние данные по Covid-19 в Петербурге

Доставка первой крупной партии вакцины, готовность одного из павильонов «Ленэкспо» принимать пациентов, переход на дистанционное обучение все большего количества школьных классов и вузов и отмена петербургского международного культурного форума: Gazeta.SPb.ru публикует актуальные данные о Covid-19 в Петербурге.

Статистика

За последние сутки в Петербурге коронавирусом заразились … человек. … выздоровело, … умерло. Это данные «Стопкоронавирус.рф». Всего с начала пандемии в нашем городе выявлены … заболевших.

Вакцина

В четверг, 15 октября, в Петербург доставили первую крупную партию вакцины от Covid-19. Как сообщили в комитете по здравоохранению, на Центральную фармацевтическую базу поступило 400 доз препарата «Спутник V». Их направят в Городскую больницу №40 и одну из поликлиник Красногвардейского района. Напомним, что первая партия российской противокоронавирусной вакцины предназначена для медицинских работников.

Госпитализация

Пятый павильон временного госпиталя в «Ленэкспо» полностью готов к приему больных коронавирусом, но пациентов пока нет. Об этом в среду, 14 октября, заявил заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн Константин Семенцов. Тем временем волонтеры акции «МыВместе» уже готовятся работать в «красной зоне».

Школы и вузы

На дистанционном обучении находятся уже 113 классов 55-ти образовательных учреждений. Напомним, если в коллективе коронавирусом или ОРВИ заболел хотя бы один человек, на двухнедельный карантин отправляются все ученики.

Среди высших учебных заведений о переходе на удаленный формат занятий заявил Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Его руководство обеспокоено эпидемиологической обстановкой в городе и не хочет рисковать здоровьем сотрудников и студентов.

Мероприятия

Российское Министерство культуры согласовало с правительством решение об отмене IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, который должен был состояться в 2020 году. Об этом стало известно в четверг, 15 октября. По словам организаторов, все переносится на следующий год.