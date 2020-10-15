Культурный форум в Петербурге в 2020 году не состоится

Международный культурный форум в Петербурге в 2019 году. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Международный культурный форум в Петербурге в 2019 году. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Российское Министерство культуры согласовало с правительством решение об отмене IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, который должен был состояться в 2020 году.

Об этом стало известно в четверг, 15 октября. Как сообщили организаторы форума, мероприятие решили перенести на следующий год, дату его проведения назначили на 11 — 13 ноября.

По мнению Минкульта, многопрофильность секций и треков проекта не позволит провести Культурный форум в онлайн-формате. Мероприятие требует проведения в оффлайн, поскольку только так получится в полной мере реализовать главные цели форума — открытое общение международного культурного сообщества, свободный обмен мнениями и поддержание неформальных контактов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минкультуры предлагает отменить Санкт-Петербургский культурный форум в 2020 году.