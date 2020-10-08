Минкультуры предлагает отменить Санкт-Петербургский культурный форум в 2020 году

Культурный форум ежегодно проходит в Санкт-Петербурге с 2011 года. Фото: Baltphoto

Культурный форум ежегодно проходит в Санкт-Петербурге с 2011 года. Фото: Baltphoto

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум, который должен состояться с 12 ноября по 14 ноября текущего года, планируют отметить из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

В четверг, 8 октября, Министерство культуры приняло решение после серии консультаций с правительством Санкт-Петербурга об отмене культурного форума в 2020 году, в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что Санкт-Петербургский форум ежегодно с 2011 года проходит в Северной столице с целью обмена опытом между специалистами из других стран в сфере культуры и культурной политики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что за прошедшие сутки коронавирус унес жизни еще 25 петербуржцев.