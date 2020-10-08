Коронавирус стал причиной смерти еще 25 жителей Петербурга

Коронавирусная инфекция с каждым днем уносит жизни все большего количества людей. Петербургские пациенты не являются исключением.

Как стало известно утром в четверг, 8 октября, за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 25 смертей от болезней, ставшими последствиями коронавируса. Всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 3 162 человека.

Кроме того, за минувшие 24 часа петербургские специалисты поставили 461 диагноз COVID-19 пациентам, сдавшим положительные тесты на коронавирус. За этот период также вылечился 231 горожанин. А общее число случаев заражения в городе на Неве достигло 46 тыс. 93 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще 29 488 человек. 1773 пациента самоизолируются дома.