Коронавирус стал причиной смерти еще 25 жителей Петербурга

Коронавирус стал причиной смерти еще 25 жителей Петербурга
В Петербурге зарегистрировали новые смерти от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Коронавирусная инфекция с каждым днем уносит жизни все большего количества людей. Петербургские пациенты не являются исключением.

Как стало известно утром в четверг, 8 октября, за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 25 смертей от болезней, ставшими последствиями коронавируса. Всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 3 162 человека.

Кроме того, за минувшие 24 часа петербургские специалисты поставили 461 диагноз COVID-19 пациентам, сдавшим положительные тесты на коронавирус. За этот период также вылечился 231 горожанин. А общее число случаев заражения в городе на Неве достигло 46 тыс. 93 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще 29 488 человек. 1773 пациента самоизолируются дома.

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