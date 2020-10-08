Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще 29 488 человек

В Северной столице продолжают проводить обследование населения на наличие коронавирусной инфекции в организме. Общее число тестов COVID-19 в городе только растет.

Об этом стало известно утром в четверг, 8 октября. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за последние сутки в Петербурге провели 29 тыс. 488 тестов на коронавирус. Медицинские специалисты наблюдают за здоровьем … человек. Из них 21 — в обсерваторе, 864 человека контактировали с зараженными, а 1773 пациента самоизолируются дома.

За минувшие 24 часа Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 315 вызовов. Узнать информацию о коронавирусе можно по номеру 122.

Кроме того, с 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 282 волонтера, поступило 63 заявки, из которых уже выполнили 18. Остальные пока в работе.

Петербуржцы, которым нужна помощь волонтеров, могут оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за время пандемии проведено более 3 млн тестов на коронавирус.