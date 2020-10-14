СПбГЭУ переходит на дистанционный формат обучения

Решение приняли в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет принял решение о переходе на дистанционный формат обучения из-за коронавируса. Руководство вуза обеспокоено эпидемиологической обстановкой в городе и не хочет рисковать здоровьем сотрудников и студентов. Об этом сообщается на сайте СПбГЭУ.

Отмечается, что переход состоится 19 октября. Студенты продолжат получать знания в том же объеме, но уже из дома. Непонятно, как долго парты в аудиториях будут пустовать.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге зарегистрировано более 49 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздороветь смогли 32 тысячи пациентов, летальных исходов – 3305.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве старшеклассников переведут на дистанционное обучение. Зато ученики начальных классов смогут вернуться за парты.