СПбГЭУ переходит на дистанционный формат обучения

СПбГЭУ переходит на дистанционный формат обучения
Студенты будут учиться из дома. Фото: Pixabay

Решение приняли в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет принял решение о переходе на дистанционный формат обучения из-за коронавируса. Руководство вуза обеспокоено эпидемиологической обстановкой в городе и не хочет рисковать здоровьем сотрудников и студентов. Об этом сообщается на сайте СПбГЭУ.

Отмечается, что переход состоится 19 октября. Студенты продолжат получать знания в том же объеме, но уже из дома. Непонятно, как долго парты в аудиториях будут пустовать.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге зарегистрировано более 49 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздороветь смогли 32 тысячи пациентов, летальных исходов – 3305.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве старшеклассников переведут на дистанционное обучение. Зато ученики начальных классов смогут вернуться за парты.

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