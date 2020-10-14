В Москве старшеклассников переведут на дистанционное обучение

Зато ученики начальных классов смогут вернуться за парты.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все старшеклассники с 19 октября будут переведены на дистанционное обучение, а вот ученики начальных классов смогут вернуться за парты. Об этом он сообщил в своем блоге.

Таким образом, проездные учеников 1-5 классов разблокируют, а вот передвигаться по городу бесплатно старшеклассники больше пока не смогут. Собянин добавил, что государственные кружки и секции точно останутся закрытыми до 1 ноября.

Глава столиц подчеркнул, что в некоторых школах преподавателей заменят студенты педагогических вузов или их выпускники. За происходящим в кабинете будут наблюдать учителя прямо из дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре объяснили, почему в Петербурге не будет дистанционки и досрочных каникул.