В Роспотребнадзоре объяснили, почему в Петербурге не будет дистанционки и досрочных каникул

Школы Петербурга не будут переводить на дистанционное обучение. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Школы Петербурга не будут переводить на дистанционное обучение. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В Петербурге специалисты Роспотребнадзора объяснили, почему в городе не будет московского развития сценария по переводу школ на дистанционное обучение. Об этом сообщает АБН со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Северной столицы Ирину Чхинджерию.

По словам Ирины Чхинджерии отправлять школьников на удаленное обучение – нецелесообразно. Так как случаи заражения коронавирусом единичные и не связаны между собой. Тем более, что каникулы у детей наступят уже через неделю.

Также специалист отметила, что закрытие не коснется магазинов и ресторанов. Наоборот, теперь сфере обслуживания стоит привыкать к работе в новых ограничительных условиях.

Напомним, что за прошедшие сутки в Северной столице выявлено 602 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре рассказали, как будут работать российские школы в 2021 году.