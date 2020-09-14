В Роспотребнадзоре рассказали, как будут работать школы в 2021 году

Сложности в связи с новой организацией учебного процесса ждут российских школьных на протяжении, как минимум, года. Фото: Baltphoto

Сложности в связи с новой организацией учебного процесса ждут российских школьных на протяжении, как минимум, года. Фото: Baltphoto

Несмотря на существенное ослабление ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19, последствия вспышки заболевания будут преследовать мир еще долго, и российские школы не станут исключением.

Руководитель управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун объяснила, что особые условия работы школ сохранятся до полной стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сотрудница ведомства рассказала «Российской газете», напомнив, что, хотя текущие санитарные нормы действуют до 1 января следующего года, строгое соблюдение их необходимо и в 2021 году.

Главный специалист-эксперт управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонна Фомкина поддержала коллегу, уточнив, что говорить о моменте полного снятия ограничений, даже при условии индивидуального порядка для каждого субъекта, пока рано.

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