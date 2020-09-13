Названы плюсы второй смены в школах

Названы плюсы второй смены в школах
Фото: pixabay

Пандемия коронавируса привнесла свои изменения в учебный процесс. Многие родители согласились с отказом от дистанционного обучения, но не понимают, почему в школах не вводят вторую смену.

Между тем, вторая смена была бы полезна для многих детей, которые живут по режиму «сов». По мнению психологов, таким детям следует после пробуждения делать зарядку, посещать секции и кружки, а затем отправляться в школу.

Спортом также рекомендуют заниматься в первой половине дня, чтобы избежать перевозбуждения и нормально заснуть.

Так, вторая смена позволит избежать ребенку хронического недосыпа, который приводит к нервным срывам, неудачам в учебе и ослаблению иммунитета.

Вторая смена также позволит детям проводить больше времени с родителями.

Ранее gazeta.spb.ru писала о рекомендации Роспотребнадзора по организации режима сна для школьников.

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