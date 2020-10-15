В Петербург доставлено 400 доз препарата «Спутник V» от коронавирусной инфекции для медиков

В четверг, 15 октября, в Северную столицу доставили первую крупную партию вакцины от Covid-19. На Центральную фармацевтическую базу поступило 400 доз препарата «Спутник V». Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Отмечается, что на Центральной фармацевтической базе подготовлены все необходимые условия для хранения препарата от коронавируса. Вакцина будет содержаться при температуре не выше –18 градусов Цельсия.

На данный момент «Спутник V» помещен в холодильную камеру, после чего будет направлен в два медицинских учреждения – Городскую больницу №40 и в одну из поликлиник Красногвардейского района.

Напомним, что первая партия российской вакцины предназначена для привития медицинских работников. Первыми принять препарат на добровольной основе смогут работники приемных покоев и «красных зон».

Вакцину от COVID-19 уже получили 42 медицинских работника Городской больницы № 40 и Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина.

До конца 2020 года в Петербург будет доставлено 4 667 доз препарата «Спутник V».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые предупредили о новой опасности коронавируса.