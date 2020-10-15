Ученые предупредили о новой опасности коронавируса

Ученые предупредили о новой опасности коронавируса
Фото: pixabay.com4

Коронавирус нового типа может приводить к гибели нейронов в коре головного мозга не только у пациентов, переболевших в тяжелой форме, но у тех, кто перенес болезнь в легкой форме. К такому выводу пришли бразильские ученые.

Специалисты обнаружили способность Covid-19 атаковать клетки центральной нервной системы, что очень вредит мозгу. Это также может привести к атрофии отдельных областей органа.

Как сообщил портал medRxiv, новый вирус может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зафиксировали новый суточный рекорд по числу смертей от коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
болезни пандемия ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ограничат движение транспорта из-за матча «Зенита» с «Сочи»
Депутаты Выборгского района против отставки Геннадия Орлова
Космонавты нашли утечку воздуха на МКС с помощью чайного пакетика
Депутаты Выборгского района отклонили отставку главы районной администрации ...
Строительство дорог в Буграх профинансируют за счет бюджета
В ночных клубах Москвы введут систему идентификации посетителей из-за Covid-19
Культурный форум в Петербурге в 2020 году не состоится
«Мойка78» рассказывает о номинантах на премию «Город Действия», ...