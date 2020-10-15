В России зафиксировали новый суточный рекорд по числу смертей от коронавируса

За весь период эпидемии в России выявлено 1354163 случая заражения Covid-19. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

За весь период эпидемии в России выявлено 1354163 случая заражения Covid-19. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В России за последние сутки скончались 286 пациентов, подхвативших коронавирусную инфекцию нового типа. Этот показатель стал рекордным за все время пандемии.

Об этом стало известно в четверг, 5 октября. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, наибольшее число смертей выявили в Москве (57), Санкт-Петербурге (46) и Ростовской области (12).

За весь период эпидемии в России выявлено 1 354 163 случая заражения COVID-19, более 23 тыс. пациентов скончались, 1048097 человек выздоровели.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что pа сутки в мире коронавирус подхватили более 373 тыс. человек.